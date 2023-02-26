Фёдор Кириллов
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Кирилл
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Даниил Фёдоров
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно