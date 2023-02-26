Фёдор Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Кириллов

Фёдор Кириллов

avatar

Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Кирилл

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Даниил Фёдоров

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close