Казанов Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанов Генадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанова (Бандурина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1975

Сын: Казанов Алексей Генадьиевич

Мать ребёнка: Казанова (Бандурина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.1981

Дочь: Казанова Татьяна Генадиевна

Мать ребёнка: Казанова (Бандурина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
26.06.1987

Дочь: Казанова Юлия Генадиевна

Мать ребёнка: Казанова (Бандурина) Наталья Николаевна

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