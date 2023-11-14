Казанов Генадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1975
Сын: Казанов Алексей Генадьиевич
Мать ребёнка: Казанова (Бандурина) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1981
Дочь: Казанова Татьяна Генадиевна
Мать ребёнка: Казанова (Бандурина) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1987
Дочь: Казанова Юлия Генадиевна
Мать ребёнка: Казанова (Бандурина) Наталья Николаевна