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Пшеничный Харитон Захарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

18.09.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Пшеничный Захарий Моисеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1843 и 1848

Жена: Пшеничная Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Пшеничный Хрисанф Харитонович

Мать ребёнка: Пшеничная Мария Петровна

Бракосочетание
После 1851

Жена: Пшеничная Наталия Леонтива

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Пшеничный Никита Харитонов

Мать ребёнка: Пшеничная Наталия Леонтива

Рождение ребёнка
27.01.1863

Сын: Пшеничный Иоанн Харитонович

Мать ребёнка: Пшеничная Наталия Леонтива

Рождение ребёнка
13.10.1864

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Пшеничная Наталия Леонтива

Бракосочетание
14.05.1867

Жена: Пшеничная Мария Владимирова

Рождение ребёнка
03.09.1868

Дочь: Евфимия Харитоновна

Мать ребёнка: Пшеничная Мария Владимирова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.09.1868