Пшеничный Харитон Захарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти18.09.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Пшеничный Захарий Моисеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1843 и 1848
Жена: Пшеничная Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Пшеничный Хрисанф Харитонович
Мать ребёнка: Пшеничная Мария Петровна
Бракосочетание
После 1851
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Пшеничный Никита Харитонов
Мать ребёнка: Пшеничная Наталия Леонтива
Рождение ребёнка
27.01.1863
Сын: Пшеничный Иоанн Харитонович
Мать ребёнка: Пшеничная Наталия Леонтива
Рождение ребёнка
13.10.1864
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Пшеничная Наталия Леонтива
Бракосочетание
14.05.1867
Рождение ребёнка
03.09.1868
Дочь: Евфимия Харитоновна
Мать ребёнка: Пшеничная Мария Владимирова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.09.1868