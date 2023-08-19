Беховец Захар Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беховец Захар Анисимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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