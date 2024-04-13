Лобанова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1986
Отец: Рыжов Виктор Борисович
Мать: Рыжова Вера Рудольфовна
Рождение ребёнка
08.07.2011
Отец ребёнка: Гусев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
19.11.2014
Дочь: Гусева София Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
09.10.2018
Отец ребёнка: Гусев Владимир Александрович