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Лобанова Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1986

Отец: Рыжов Виктор Борисович

Мать: Рыжова Вера Рудольфовна

Рождение ребёнка
08.07.2011

Сын: Лобанов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Гусев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
19.11.2014

Дочь: Гусева София Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
09.10.2018

Сын: Гусев Семен Владимирович

Отец ребёнка: Гусев Владимир Александрович

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