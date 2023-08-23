Букина Фекла Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Фекла Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1886

Дочь: Анна Димитриевна

Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
18.02.1890

Дочь: Евфросинья Димитриевна

Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Букин Семен Димитриевич

Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
30.10.1893

Дочь: Матрона Димитриевна

Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1895

Дочь: Шикунова Анна Димитриевна

Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
13.05.1898

Сын: Букин Федор Димитриевич

Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1899

Дочь: Бирюкова Васса Димитриевна

Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Андрей Димитриевич

Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Димитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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