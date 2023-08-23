Букина Фекла Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1886
Дочь: Анна Димитриевна
Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1890
Дочь: Евфросинья Димитриевна
Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1891
Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1893
Дочь: Матрона Димитриевна
Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1895
Дочь: Шикунова Анна Димитриевна
Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1898
Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1899
Дочь: Бирюкова Васса Димитриевна
Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Букин Димитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно