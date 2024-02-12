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Рудас Потихинская Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудас Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Рудас Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудас Василий Ефимович

Отец ребёнка: Рудас Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаханова Рудас Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Рудас Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудас Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Рудас Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишутина Рудас Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Рудас Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Рудас Маланья Ефимовна

Отец ребёнка: Рудас Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхошанская Рудас Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Рудас Ефим

Рождение ребёнка
10.09.1916

Дочь: Кулиничева Рудас Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Рудас Ефим

Смерть
Неизвестно

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