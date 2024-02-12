Рудас Потихинская Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудас Пётр Ефимович
Отец ребёнка: Рудас Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудас Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаханова Рудас Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Рудас Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудас Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишутина Рудас Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Рудас Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Рудас Маланья Ефимовна
Отец ребёнка: Рудас Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхошанская Рудас Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Рудас Ефим
Рождение ребёнка
10.09.1916
Дочь: Кулиничева Рудас Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Рудас Ефим
Смерть
Неизвестно