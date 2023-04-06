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Буцикина Марфа Демьяновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1873

Сын: Буцикин Петр Филиппович

Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1875

Дочь: Агриппина Филипповна

Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1877

Сын: Буцикин Исидор Филиппович

Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1880

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1882

Сын: Буцикин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1884

Сын: Буцикин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1887

Сын: Буцикин Кузьма Филиппович

Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1889

Сын: Буцикин Стефан Филиппович

Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцикин Филипп Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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