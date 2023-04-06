Буцикина Марфа Демьяновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1873
Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1875
Дочь: Агриппина Филипповна
Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1877
Сын: Буцикин Исидор Филиппович
Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1880
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1882
Сын: Буцикин Николай Филиппович
Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1884
Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1887
Сын: Буцикин Кузьма Филиппович
Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1889
Сын: Буцикин Стефан Филиппович
Отец ребёнка: Буцикин Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно