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Басова Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1974

Дочь: Ларюшина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Басов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1988

Дочь: Абрамова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Басов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басов Алексей Иванович