Басова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1974
Дочь: Ларюшина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Басов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1988
Дочь: Абрамова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Басов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно