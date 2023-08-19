Агафонова (Гусева) Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1882 ст.
Муж: не указан
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 20 лет она первым браком 16 лет жених кр-н Томского округа Ишимской волости д. Нижне-Дорохова
Смерть
Неизвестно