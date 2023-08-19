Агафонова (Гусева) Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Гусева) Евдокия Андреева

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
27.01.1882 ст.

Муж: не указан

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 20 лет она первым браком 16 лет жених кр-н Томского округа Ишимской волости д. Нижне-Дорохова
Смерть
Неизвестно
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