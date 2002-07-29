Хутова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1923
Дата смерти29.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутова Оля Хачимовна
Отец ребёнка: Хутов Хачим Хажисмелович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Хутов Хачим Хажисмелович
Рождение ребёнка
09.12.1952
Отец ребёнка: Хутов Хачим Хажисмелович
Смерть
29.07.2002