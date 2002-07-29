Хутова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хутова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1923

Дата смерти

29.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутова Оля Хачимовна

Отец ребёнка: Хутов Хачим Хажисмелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хутов Хачим Хажисмелович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Хутов Валерий Хачимович

Отец ребёнка: Хутов Хачим Хажисмелович

Рождение ребёнка
09.12.1952

Сын: Хутов Виталик Хачимович

Отец ребёнка: Хутов Хачим Хажисмелович

Смерть
29.07.2002

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