Абрамов Филипп Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: Абрамов Михаил
Мать: не указана
Восприемник
16.07.1889 ст.
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 342 Того же хутора крестьянинъ Филиппъ Михаиловъ Абрамовъ и Оренбургская мѣщанка Евдокія Леонтьевъ Башкутова Марія Хутора Попова крестьянинъ Василій Ларіонов... Показать все
Бракосочетание
12.02.1899 ст.
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 349
Рождение ребёнка
15.01.1900 ст.
Сын: Абрамов Петр Филипов
Мать ребёнка: Абрамова (Хвостова) Феодосия Анисимова
(ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1146, стр. 292 Хутора Попова крестьянинъ Филипъ Михаи - ловъ Абрамовъ и законная жена его Ѳеодосія Онисимова , оба православные . Хутора Попова запасный рядовой ... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1901
Дочь: (Абрамова) Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Абрамова (Хвостова) Феодосия Анисимова
фонд №173, опись №16, дело №1405, стр. 97
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.
Дочь: (Абрамова) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Абрамова (Хвостова) Феодосия Анисимова
фонд №173, опись №16, дело №1601, стр. 268
Смерть
Неизвестно