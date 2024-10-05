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Абрамов Филипп Михайлов

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Абрамов Михаил

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
16.07.1889 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 342 Того же хутора крестьянинъ Филиппъ Михаиловъ Абрамовъ и Оренбургская мѣщанка Евдокія Леонтьевъ Башкутова Марія Хутора Попова крестьянинъ Василій Ларіонов... Показать все
Бракосочетание
12.02.1899 ст.

Жена: Абрамова (Хвостова) Феодосия Анисимова

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 349
Рождение ребёнка
15.01.1900 ст.

Сын: Абрамов Петр Филипов

Мать ребёнка: Абрамова (Хвостова) Феодосия Анисимова

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
(ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1146, стр. 292 Хутора Попова крестьянинъ Филипъ Михаи - ловъ Абрамовъ и законная жена его Ѳеодосія Онисимова , оба православные . Хутора Попова запасный рядовой ... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1901

Дочь: (Абрамова) Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Абрамова (Хвостова) Феодосия Анисимова

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1405, стр. 97
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.

Дочь: (Абрамова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Абрамова (Хвостова) Феодосия Анисимова

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1601, стр. 268
Смерть
Неизвестно

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