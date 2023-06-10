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Шаталина Юлия Сергеевна
Шаталина Юлия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Могучева Ольга Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Могучева Ольга Ивановна
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