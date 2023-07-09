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Кондрашов Каллиник Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Кондрашев Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кондрашев Александр Каллиникович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кондрашов Алексей Каллиникович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Кондрашов Василий Каллиникович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.07.1815

Дочь: Кондрашова Ефимия Каллиниковна

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Севастьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Марфа Севастьяновна

Смерть
Около 1828