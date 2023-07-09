Кондрашов Каллиник Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиОколо 1828
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Кондрашев Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Кондрашев Александр Каллиникович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кондрашов Алексей Каллиникович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Кондрашов Василий Каллиникович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.07.1815
Дочь: Кондрашова Ефимия Каллиниковна
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Севастьяновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1828