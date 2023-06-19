Полянская Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
01.02.1891
Рождение, крещение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
01.02.1891
Восприемниками при крещении были села Пиковы рясы билетный солдат Сергей Карпов Перов [сын Карпа Осиповича Перова, родился в 1859 году] и девица Акилина Феодорова Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, ... Показать все
Смерть
Неизвестно