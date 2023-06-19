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Полянская Анна Васильевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
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Рождение
01.02.1891

Отец: Полянский Василий Егорович

Мать: Полянская Анна Васильевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
01.02.1891
Восприемниками при крещении были села Пиковы рясы билетный солдат Сергей Карпов Перов [сын Карпа Осиповича Перова, родился в 1859 году] и девица Акилина Феодорова Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, ... Показать все
Смерть
Неизвестно