Полянская Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1891
Дочь: Полянская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Полянский Василий Егорович
Рождение, крещение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1893
Сын: Полянский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Полянский Василий Егорович
Рождение, крещение: запись о рождении №31, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Полянский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Полянский Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно