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Полянская Анна Васильевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1891

Дочь: Полянская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Полянский Василий Егорович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1893

Сын: Полянский Петр Васильевич

Отец ребёнка: Полянский Василий Егорович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №31, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Полянский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Полянский Василий Егорович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Василий Егорович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно