Janson Ann
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1899 ст.
Муж: Janson Jüri
Рождение ребёнка
24.01.1900 ст.
Дочь: Janson Mari
Отец ребёнка: Janson Jüri
Рождение ребёнка
08.06.1902 ст.
Сын: Janson Peeter
Отец ребёнка: Janson Jüri
Рождение ребёнка
28.01.1904 ст.
Сын: Janson Jaan
Отец ребёнка: Janson Jüri
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.
Сын: Janson Hans
Отец ребёнка: Janson Jüri
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.
Дочь: Janson Liisa
Отец ребёнка: Janson Jüri
Смерть
Неизвестно