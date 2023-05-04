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Janson Ann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

1900 г.р.
1902 г.р.
1904 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1899 ст.

Муж: Janson Jüri

Рождение ребёнка
24.01.1900 ст.

Дочь: Janson Mari

Отец ребёнка: Janson Jüri

Рождение ребёнка
08.06.1902 ст.

Сын: Janson Peeter

Отец ребёнка: Janson Jüri

Рождение ребёнка
28.01.1904 ст.

Сын: Janson Jaan

Отец ребёнка: Janson Jüri

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Сын: Janson Hans

Отец ребёнка: Janson Jüri

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.

Дочь: Janson Liisa

Отец ребёнка: Janson Jüri

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно