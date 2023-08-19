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Гречаник (Доля) Татьяна Владимировна

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

26.03.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Доля Владимир Никитич

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
07.01.1879 ст.

Муж: Гречаник Иван Ефимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1880 ст.

Дочь: Гречаник София Ивановна

Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.

Дочь: Гречаник Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1885 ст.

Сын: Гречаник Иван Иванович

Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1888 ст.

Дочь: Гречаник Христина Ивановна

Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1890 ст.

Сын: Гречаник Никита Иванович

Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович

Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.

Сын: Гречаник Федот Иванович

Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
26.03.1896 ст.
Макошино, Чернігівська область
От родовой горячки
Похороны
28.03.1896 ст.
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