Гречаник (Доля) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти26.03.1896 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Доля Владимир Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1880 ст.
Дочь: Гречаник София Ивановна
Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.
Дочь: Гречаник Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович
Рождение ребёнка
07.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович
Рождение ребёнка
13.03.1888 ст.
Дочь: Гречаник Христина Ивановна
Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович
Рождение ребёнка
15.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Иван Ефимович
Смерть
26.03.1896 ст.
От родовой горячки
Похороны
28.03.1896 ст.