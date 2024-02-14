Боровков Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.2013

Сын: Боровков Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2015

Дочь: Боровкова Вероника

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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