Боровков Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.2013
Сын: Боровков Алексей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2015
Дочь: Боровкова Вероника
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности