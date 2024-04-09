Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1841
Сын: Ермолаев Антоний Арсениев
Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев
Рождение ребёнка
27.04.1851
Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Ермолаева) Маремьяна Арсениевна
Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ермолаева) Устинья Аксентьева
Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев
Смерть
Неизвестно