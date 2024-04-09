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Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Арсений Еремеев

Рождение ребёнка
?.08.1841

Сын: Ермолаев Антоний Арсениев

Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолаев Деомид Арсениев

Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.04.1851

Сын: Ермолаев Семен Арсениев

Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Ермолаева) Маремьяна Арсениевна

Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ермолаева) Устинья Аксентьева

Отец ребёнка: Ермолаев Арсений Еремеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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