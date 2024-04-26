Тюменец Артемий (Ортюшко)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1663
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Участие в бою
С 1641 по 1642
Поход на киргиз. Записан в списке немцев
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Тюменцев Матвей Артемьев (Ортемьев)
Военная служба
1663
Ортюшка ТЮМЕНЕЦ за старость от службы отставлен а в его место поверстан сын его Матюшка Ортемьев.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюменцев Василий Артемьев
Васька Артемьев сын Тюменцов сказался, родом де он, Васька, Тарского города конного казака сын. Скота у него две лошади да корова. А оклад ему, Ваське, великого Государя жалованья денег семь рублев... Показать все
Смерть
После 1663