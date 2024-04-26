Тюменец Артемий (Ортюшко) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменец Артемий (Ортюшко)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1663

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Участие в бою
С 1641 по 1642
Поход на киргиз. Записан в списке немцев
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Тюменцев Матвей Артемьев (Ортемьев)

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1663
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Ортюшка ТЮМЕНЕЦ за старость от службы отставлен а в его место поверстан сын его Матюшка Ортемьев.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюменцев Василий Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Васька Артемьев сын Тюменцов сказался, родом де он, Васька, Тарского города конного казака сын. Скота у него две лошади да корова. А оклад ему, Ваське, великого Государя жалованья денег семь рублев... Показать все
Смерть
После 1663
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