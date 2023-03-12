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Туманский Фома Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Туманский Андрей Григорьевич

Мать: Туманская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бельченко Мария Фоминична

Мать ребёнка: Туманская Агафья Иосифовна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Туманский Захарий Фомич

Мать ребёнка: Туманская Агафья Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афендик Александра Фоминична

Мать ребёнка: Туманская Агафья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманская Агафья Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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