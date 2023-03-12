Туманский Фома Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бельченко Мария Фоминична
Мать ребёнка: Туманская Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Туманская Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афендик Александра Фоминична
Мать ребёнка: Туманская Агафья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно