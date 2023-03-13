Неряхинъ Титъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неряхинъ Титъ

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Неряхинъ Филиппъ

Мать: Неряхина Марфа Савельева

Дурасовка
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