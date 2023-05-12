Раевская (Унковская) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1876
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Самарина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Раевский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1905
Дочь: Раевская Елена Петровна
Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1907
Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1910
Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович
Смерть
1942