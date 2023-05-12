Раевская (Унковская) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаевская (Унковская) Ольга Ивановна

Раевская (Унковская) Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1876

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1900

Муж: Раевский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Самарина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Раевский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1905

Дочь: Раевская Елена Петровна

Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1907

Сын: Раевский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Раевский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Раевский Андрей Петрович

Отец ребёнка: Раевский Пётр Иванович

Смерть
1942