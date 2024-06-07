Зайцов Назар Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцов Назар Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заец Алексей Тарасович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцов Терентий Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцов Лука Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1653

Сын: Зайцов Мокушка? Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1654

Сын: Зайцов Степан Назарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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