Зайцов Назар Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заец Алексей Тарасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцов Терентий Назарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1653
Сын: Зайцов Мокушка? Назарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1654
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно