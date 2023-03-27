Логутенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логутенко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1963

Дочь: Бутысина Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Логутенко Римма Степановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Развод
Неизвестно

Жена: Логутенко Римма Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логутенко Римма Степановна

Смерть
Неизвестно
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