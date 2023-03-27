Логутенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1963
Дочь: Бутысина Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Логутенко Римма Степановна
Муром, округ Муром, Владимирская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно