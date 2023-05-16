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Meyer Pauline
Meyer Pauline
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Meyer Jacob
1869 г.р.
Мать
Meyer (Dautrich) Charlotte
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1907
Отец:
Meyer Jacob
Мать:
Meyer Charlotte
Смерть
Неизвестно
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