Meyer Pauline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMeyer Pauline

Meyer Pauline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1907

Отец: Meyer Jacob

Мать: Meyer Charlotte

Смерть
Неизвестно