Ведер (Костарева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведер (Костарева) Вера Николаевна

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Место рождения

Paris, France (Франция)

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Костарев Николай Николаевич

Мать: Костарева Мария

Paris, France (Франция)
улица Сталинград?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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