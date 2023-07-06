Дмитриева (Маркова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно, 1878 Во время свадьбы в 1898 было 19 лет Во время выборов в 1917 было 38 лет
Бракосочетание
29.06.1898
Муж: не указан
Усть-Изес, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.08.1912
Сын: Дмитриев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно