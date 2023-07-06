Дмитриева (Маркова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Маркова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно, 1878 Во время свадьбы в 1898 было 19 лет Во время выборов в 1917 было 38 лет
Бракосочетание
29.06.1898

Муж: не указан

Усть-Изес, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.08.1912

Сын: Дмитриев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно