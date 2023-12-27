Климушкин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиПосле 06.08.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1893
Мать ребёнка: Климушкина Елена Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 06.08.1893