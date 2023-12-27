Климушкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

После 06.08.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1892

Жена: Климушкина Елена Прокопьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Климушкин Макар Иванович

Мать ребёнка: Климушкина Елена Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 06.08.1893
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