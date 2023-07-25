Хирьяков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1892 ст.
Дата смерти08.02.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1892 ст.
Самарканд по новому стилю 4.8.1892
Место жительства
?.11.1920
Севастополь, Украинская ССР
Эмиграция
1921
Галлиполи
Место жительства
1922
Константинополь
Эмиграция
После 1922
Место жительства
После 1923
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Хирьякова Елена Николаевна
Бракосочетание
До 1931
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Хирьякова Елена Николаевна
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
08.02.1968
Кладбище в Ново-Дивеево, США