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Хирьяков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1892 ст.

Дата смерти

08.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1892 ст.

Отец: Хирьяков Павел Модестович

Мать: Хирьякова Екатерина Алексеевна

Самарканд по новому стилю 4.8.1892
Место жительства
?.11.1920
Севастополь, Украинская ССР
Эмиграция
1921
Галлиполи
Место жительства
1922
Константинополь
Эмиграция
После 1922
Место жительства
После 1923
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Хирьякова Елена Николаевна

Бракосочетание
До 1931

Жена: Хирьякова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Хирьякова Елена Николаевна

Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
08.02.1968
Кладбище в Ново-Дивеево, США
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