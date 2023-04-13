Филатова (Булавка) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1841
Рождение ребёнка
09.01.1843
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Филатов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
15.10.1844
Отец ребёнка: Филатов Михаил Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно