Филатова (Булавка) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Булавка) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1841

Муж: Филатов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
09.01.1843

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Филатов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
15.10.1844

Сын: Филатов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Филатов Михаил Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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