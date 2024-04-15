(Белокур) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белокур) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Белокур Алексей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
11.01.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Татьяна Ильинична (Простатина) Кузнецова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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