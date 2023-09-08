Игнатьев Фёдор Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Фёдор Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1944

Отец: Игнатьев Леонид Алексеевич

Мать: Игнатьева Алла Владимировна

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