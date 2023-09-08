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Игнатьев Фёдор Леонидович
Игнатьев Фёдор Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1944
Пол
Мужской
Отец
Игнатьев Леонид Алексеевич
1911 г.р.
Мать
Игнатьева (Ионова) Алла Владимировна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1944
Отец:
Игнатьев Леонид Алексеевич
Мать:
Игнатьева Алла Владимировна
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