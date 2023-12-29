Ажимова (Башкирова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1938
Сын: Ажимов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Ажимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1946
Дочь: Ажимова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Ажимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ажимов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ажимов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно