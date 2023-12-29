Ажимова (Башкирова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ажимова (Башкирова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1938

Сын: Ажимов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Ажимов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.05.1946

Дочь: Ажимова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ажимов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ажимов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ажимов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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