Михайлищева (Камисарова) Варвара Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Камисаров Андрей Иванов
Мать: Камисарова Анна Егорова
Бракосочетание
20.01.1814
Рождение ребёнка
19.09.1814
Сын: Михайлищев Димитрий Иванов
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
05.03.1817
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
07.08.1818
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
03.08.1820
Дочь: Соломония Иванова
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
02.10.1821
Дочь: Иустина Иванова
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
02.01.1824
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
27.06.1826
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
18.01.1831
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
07.09.1832
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
29.05.1838
Дочь: Еликонида Иванова
Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)
Смерть
Неизвестно