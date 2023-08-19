Михайлищева (Камисарова) Варвара Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Камисарова) Варвара Андреева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Камисаров Андрей Иванов

Мать: Камисарова Анна Егорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1814

Муж: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Рождение ребёнка
19.09.1814

Сын: Михайлищев Димитрий Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1817

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1818

Сын: Михайлищев Матвий Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1820

Дочь: Соломония Иванова

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1821

Дочь: Иустина Иванова

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1824

Сын: Михайлищев Петр Иванович

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1826

Сын: Михайлищев Петр Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1831

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1832

Сын: Михайлищев Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1838

Дочь: Еликонида Иванова

Отец ребёнка: Михайлищев Иван Евтихиев (Евстафиев)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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