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Самофалов Александр Евгеньевич
Самофалов Александр Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1986
Пол
Мужской
Отец
Самофалов Евгений Иванович
1956 г.р.
Мать
Самофалова Валентина Ивановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1986
Отец:
Самофалов Евгений Иванович
Мать:
Самофалова Валентина Ивановна
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