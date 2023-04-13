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Клюйков Михаил Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Клюйков Кирилл

Мать: Клюйкова Варвара Захаровна

Рождение ребёнка
07.10.1891

Сын: Клюйков Яков Михайлович

Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1897

Дочь: Безпалова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Клюйков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Клюйков Поликарп Михайлович

Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1906

Сын: Клюйков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюйкова Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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