Клюйков Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Клюйков Кирилл
Рождение ребёнка
07.10.1891
Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1897
Дочь: Безпалова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1899
Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Клюйков Поликарп Михайлович
Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1906
Сын: Клюйков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Клюйкова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюйкова Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно