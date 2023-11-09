Спиридонов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Андрей Егорович
Мать ребёнка: Спиридонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Николай Егорович
Мать ребёнка: Спиридонова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова ?
Смерть
Неизвестно