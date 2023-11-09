Спиридонов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Спиридонова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай Егорович

Мать ребёнка: Спиридонова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова ?

Смерть
Неизвестно
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