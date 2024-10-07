Хрунов Ефим Трофимович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Хрунов Трофим Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Хрунова) Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Хрунова) Елена Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Хрунова) Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно