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Хрунов Ефим Трофимович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Хрунов Трофим Кириллович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Хрунова) Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Хрунова) Елена Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Хрунова) Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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