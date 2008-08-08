Лавренцова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренцова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренцова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренцова Александра Павловна

Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренцова Мария Павловна

Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренцова Анна Павловна

Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавренцов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренцова Дарья Павловна

Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович

Смерть
Неизвестно
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