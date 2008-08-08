Лавренцова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренцова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренцова Александра Павловна
Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренцова Мария Павловна
Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренцова Анна Павловна
Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавренцов Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренцова Дарья Павловна
Отец ребёнка: Лавренцов Павел Семенович
Смерть
Неизвестно