Крученкова (Иванцов) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1973
Отец: Иванцов Владимир
Мать: Иванцова Вера
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Рождение ребёнка
15.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крученков Евгений
Рождение ребёнка
15.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крученков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крученков Евгений