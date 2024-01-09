Крученкова (Иванцов) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крученкова (Иванцов) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1973

Отец: Иванцов Владимир

Мать: Иванцова Вера

Узнать год рождения
Рождение ребёнка
15.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крученков Евгений

Рождение ребёнка
15.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крученков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крученков Евгений

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