Москаленко (Гавриш) Параскева Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Москаленко (Гавриш) Параскева Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриш Семён Мартинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Яков Андреевич

Рождение ребёнка
14.09.1836 ст.

Дочь: Москаленко Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Москаленко Яков Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1843 ст.

Дочь: Москаленко Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Москаленко Яков Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1843
Покровское, Чернігівська область

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