Москаленко (Гавриш) Параскева Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриш Семён Мартинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1836 ст.
Дочь: Москаленко Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Москаленко Яков Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1843 ст.
Дочь: Москаленко Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Москаленко Яков Андреевич
Смерть
После 1843