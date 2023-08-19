Косоурова Прасковья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1940
Сын: Косоуров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Косоуров Владимир Иванович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косоуров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Косоуров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косоурова Галина Александровна
Отец ребёнка: Косоуров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косоуров Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Косоуров Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно