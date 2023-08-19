Косоурова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосоурова Прасковья

Косоурова Прасковья

Место рождения

Кувака, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кувака, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.10.1940

Сын: Косоуров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Косоуров Владимир Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косоуров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Косоуров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косоурова Галина Александровна

Отец ребёнка: Косоуров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косоуров Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Косоуров Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close