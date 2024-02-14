Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968

Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968

Место рождения

д.Таболки

Дата рождения

02.02.1907

Дата смерти

12.05.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907

Отец: Мурашко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скутова (Лешко) Ивановна

Отец ребёнка: Лешко Иван Викентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешко Иван Викентьевич

Смерть
12.05.1968
Похороны
Неизвестно

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