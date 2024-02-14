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Лешко Иван Викентьевич

Место рождения

д.Шавёлки Верхнедвинского р-на

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.10.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скутова (Лешко) Ивановна

Мать ребёнка: Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968

Смерть
?.10.1954
Похороны
Неизвестно

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