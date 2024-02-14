Лешко Иван Викентьевич
Место рожденияд.Шавёлки Верхнедвинского р-на
Дата рождения1901
Дата смерти?.10.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скутова (Лешко) Ивановна
Мать ребёнка: Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968
Смерть
?.10.1954
Похороны
Неизвестно