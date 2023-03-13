Спигинъ Романъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения16.11.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1861
Отец: Спигинъ Сурковъ Василій
Мать: Спигина Александра
Александровка
Рождение ребёнка
16.12.1883
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова
Александровка
Рождение ребёнка
08.10.1888
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова
Александровка
Рождение ребёнка
27.10.1890
Сын: Спигинъ Степанъ
Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова
Александровка
Рождение ребёнка
10.06.1893
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова
Александровка
Рождение ребёнка
10.04.1897
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
18.04.1902
Сын: Спигинъ Вениаминъ
Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спигина Агафья Иванова