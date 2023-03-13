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Спигинъ Романъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

16.11.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1861

Отец: Спигинъ Сурковъ Василій

Мать: Спигина Александра

Александровка
Рождение ребёнка
16.12.1883

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова

Александровка
Рождение ребёнка
08.10.1888

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова

Александровка
Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Спигинъ Степанъ

Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова

Александровка
Рождение ребёнка
10.06.1893

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова

Александровка
Рождение ребёнка
10.04.1897

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1902

Сын: Спигинъ Вениаминъ

Мать ребёнка: Спигина Агафья Иванова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спигина Агафья Иванова

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