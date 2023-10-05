Кулешова Антонина Егорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова Антонина Егорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1947

Сын: Кулешов Владимир

Отец ребёнка: Кулешов Александр

д. Клин-Бельдин, Зарайский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
16.02.1949

Дочь: Казакова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Кулешов Александр Дмитриевич

Клин-Бельдин, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1951

Сын: Кулешов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кулешов Александр Дмитриевич

Смерть
1985
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