Кулешова Антонина Егорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1947
Сын: Кулешов Владимир
Отец ребёнка: Кулешов Александр
д. Клин-Бельдин, Зарайский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
16.02.1949
Дочь: Казакова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Кулешов Александр Дмитриевич
Клин-Бельдин, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1951
Сын: Кулешов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кулешов Александр Дмитриевич
Смерть
1985