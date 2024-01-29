Нестеренко Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1990
Дочь: Яловегина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Кочеткова Вера Ивановна
Петровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Развод
1992
Жена: Кочеткова Вера Ивановна