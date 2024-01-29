Нестеренко Николай Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Николай Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1990

Дочь: Яловегина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Кочеткова Вера Ивановна

Петровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Развод
1992

Жена: Кочеткова Вера Ивановна

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