Гуленко (Турик) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуленко (Турик) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гуленко Олександр Іванович

Отец ребёнка: Гуленко Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуленко Іван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуленко Іван

Смерть
Неизвестно
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